「富比世」12日報導，根據台灣國防單位長期以來的想定，如果中國大陸侵略台灣，共軍主力會跨越台灣海峽並對台灣西岸發動攻勢。然而，隨著共軍軍事實力不斷提升，這樣的作戰思維正發生改變；甚至，大陸可能發動一場「多管齊下的兩棲作戰」。

報導引述國防安全研究院蘇紫雲的論點，認為大陸已有能力發動一場「多管齊下的兩棲作戰」。日前蘇紫雲投書《台北時報》，文中指出大陸正採購更多的兩棲突擊艦與戰車登陸艦，意味著大陸正不斷強化多管齊下的兩棲作戰能力，已對台灣構成安全威脅。

與此同時，大陸在福建與浙江也部署飛彈。蘇紫雲認為，雖然飛彈的規格尚未獲得公開證實，卻很可能裝載極音速彈頭。

「富比世」指出，如今共軍很可能沿著多個不同的軸線，對台灣發動攻勢。大陸來自的方向愈多愈不同，台灣軍隊就愈難組織有效的防禦。

過去共軍瞄準台灣西海岸有明顯理由。畢竟從地理上來看，這是大陸最容易抵達的海岸；但考量到大陸兩棲部隊此前的能力，跨越台灣海峽並登陸則顯得困難重重。

幾十年來，大陸海軍靠商船運輸突擊部隊橫越台灣海峽。臨時設置的小船隊一次只能輸送1萬名兵力，在台灣火力下更難以快速登陸部隊。因此，布魯金斯研究所的季北慈(Bates Gill)與歐漢龍(Michael O’Hanlon)在1999的論文中，將大陸的兩棲入侵為「空洞的威脅」。

20年後，情勢丕變。共軍海軍建立包含8艘071型船塢登陸艦，與3艘075型兩棲突擊艦的艦隊，為世界上最大的兩棲兵力之一。這11艘船可運送2.5萬名陸戰隊士兵，並透過直升機與氣墊船讓其登陸台灣；加上共軍可徵集大批商船，從而得以籌組數個兩棲部隊，每個部隊擁有數送千名士兵的能力。

美國國防部長辦公室在《2020年中國軍力報告》指出，「中國大陸對台軍事行動已有多種選項，從空中、海上封鎖到全面兩棲入侵，以奪取、占領部分或全部台灣本島及其鄰近島嶼」。

美國國防情報局在2019年報稿中表示，「大陸陸戰對今日已有能力實施聯合兵種戰術與多種方式，進而對台發動兩棲突擊作戰」。換言之，一旦進入戰爭時期，台灣應想定大陸軍隊將自多個方向發動進攻。即使這意味著大陸軍隊可能會登陸不太理想的地形，例如北台灣的岩岸與陡峭的懸崖。

美國陸軍訓練與準則司令部的情報官蘇利文(Ian Sullivan)在進行台海戰爭兵推時，就想定大陸兩棲部隊選在台灣西北海岸新竹市外登陸。

報導指出，在危機期間，共軍可能會包圍台灣並自東部威脅這塊民主島。台灣以東的菲律賓海，明顯成為共軍海軍新型航艦作戰之地。所幸，台灣政策制定者已發現此一困境。目前台北正修改其防禦計畫，並想定大陸進攻將沿著不只一處軸心而展開。

報導也分析，雖然在1999年，季北慈與歐漢龍就假設台灣空軍能透過一次大規模襲擊，摧毀大陸來犯的兩棲艦隊，進而瓦解北京的單軸攻勢；但如今共軍空軍在規模與現代化程度都遠勝於台灣空軍，這種戰略明顯不可行。

相對的，台灣國軍計畫以飛彈攻擊大陸艦隊。報導指稱，台北剛與美國簽署價值14億美元的合約，向波音採購400枚陸基魚叉反艦飛彈，而機動的魚叉連可隨著大陸攻擊而移動。