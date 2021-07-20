桃園市觀音區一名38歲的呂姓女子，20日上午因金錢問題與家人發生衝突，女子一時情緒失控持刀衝上頂樓欲跳樓，大園警方獲報後立即到場勸阻，趁女子不注意時上前奪刀將她制伏，將她強制送醫，有驚無險地化解這場危機。

大園分局草漯派出所於20日上午接獲呂女家人報案，稱呂女持刀在家中情緒激動、大吵大鬧，希望警方到場協助。警方獲報後立即趕往現場，但呂女卻將自己鎖在房間內不肯出來，員警請呂母協助開門，一進房間就看到呂女手持雙刀坐在角落，員警趕緊安撫呂女情緒。

員警勸說的過程中，呂女情緒突然失控，持刀衝上頂樓坐在圍牆邊欲跳樓，員警立即跟上勸阻，在員警的安撫下，呂女雖自己走下一樓房間內，但精神仍相當不穩定，不願將刀放下，員警只好趁呂女不注意時，上前噴灑辣椒水將她壓制並奪刀，過程中無人受傷，隨後由消防救護人員將她強制送醫。

呂女家人表示，呂女有精神疾病長期沒有工作，經常向家人要錢，若借錢不成則會情緒失控大吵大鬧，讓家人不堪其擾，不知該如何是好，這次幸好有員警及時到場協助，才沒發生其他意外，很感謝警消的幫忙。

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