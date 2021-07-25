一名陳姓男子多次以物質利誘11歲的少年，陳男先使用潤滑液、飛機杯等套弄少年的生殖器，令其拍下影像，或是要求少年對他肛交等，更將猥褻的影像供他人瀏覽。案經上訴，台中高分院依妨害性自主罪，判7年6月。

判決書指出，陳男與未滿14歲的少年阿凱（化名）認識許久，以送手機利誘，於2018年至2019年間多次引誘阿凱拍攝下生殖器被潤滑液、飛機杯套弄的過程，又或是對阿凱口交、要求阿凱替他肛交等，還將此些影像上傳至群組供其他人觀賞。

案情曝光則為，阿凱的伯父發現阿凱持有陌生的手機，查看之下卻驚見相簿中滿是猥褻的影像，遂緊急轉告阿凱的母親，經阿凱母親報警，由檢方偵結起訴。

陳男於偵查與一審期間均坦承犯行，稱在拍下影片的過程中，均有交付阿凱物品，有充電線、藍芽耳機等；阿凱則指出，是因需要那些物品才答應被拍攝，影片拍攝過程他也都知情。

案經檢方上訴，高等法院台中分院認為，陳男明知阿凱未成年，對性觀念未臻成熟，卻僅為了一己之欲，以贈送行動電話配件等物為由對阿凱猥褻，影響阿凱未來心理與人格發展。

法官參酌阿凱原諒陳男，但未與阿凱達成和解等，仍維持一審判決，依妨害性自主罪，判7年6月徒刑。可上訴。

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