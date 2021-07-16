據英國廣播公司(BBC)報導，針對海地總統摩依士慘遭刺客殺害一案，哥倫比亞總統杜克(Ivan Duque)證實，的確有哥國退役軍人被招募至海地總統衛隊；然這批士兵中卻有部分人早在暗殺行動正式開始前，就已知道暗殺計畫，更參與其中。

報導指出，日前海地總統摩依士在家中遭到槍擊，妻子也身受重傷。海地警方將兇手指向由哥倫比亞退役士兵組成的傭兵團。對此，杜克表示，的確有哥倫比亞退役士兵招募至摩依士的衛隊之中；但大多人都被騙，他們以為自己將在海地擔任總統隨扈。只有少數人對整個暗殺行動瞭若指掌。

杜克解釋，哥倫比亞正全力配合海地政府，調查暗殺案真相。根據最新證據，由於海地需要有安全與特殊作戰經驗的人士，以保護總統摩依士安全，而自哥國退役的士兵無疑是最佳人選，故順利入選並保護總統安危。

然而，在這一批前往海地的哥國退役士兵中，顯然有一個小團體「對犯罪行動瞭若指掌」。換言之，這批軍人可分為兩個團體，表面一團的任務就是保護總統安全，但還有一團受命發動刺殺。「無論如何，實際下手的所有人都是在有嫌疑的小團體中」。

在刺殺摩依士的28人突擊隊中，除2人為海地裔美國公民，其餘都是哥倫比亞人。事實上，美國國防部已證實，部分參與刺殺的哥國退役士兵，曾接受美軍的訓練。美國緝毒局的內部人士更表示，參與刺殺行動的海地裔美國人，是緝毒局的「機密情報」來源。海地官員也表示，刺客偽裝成緝毒局探員。根據官邸拍攝到的影片，更可發現曾有男子高呼「緝毒局！所有人不要動！」