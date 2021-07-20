香港官方的香港電台發出內部告示，指出為恪守一個中國原則，新聞部在報導關於台灣的新聞時，要以「台灣地區或當局領導人」代替「台灣總統」；「台灣當局」代替「台灣政府」；「台灣行政機關」代替「台灣行政院」。

告示亦提醒員工，一定不可以採用「國立」、「中華民國」等具有主權意識的字眼。