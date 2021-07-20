香港官方電台：有關台灣新聞報導須以領導人代替總統 不可提中華民國 21:312021/07/20 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／新華社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港官方的香港電台發出內部告示，指出為恪守一個中國原則，新聞部在報導關於台灣的新聞時，要以「台灣地區或當局領導人」代替「台灣總統」；「台灣當局」代替「台灣政府」；「台灣行政機關」代替「台灣行政院」。 告示亦提醒員工，一定不可以採用「國立」、「中華民國」等具有主權意識的字眼。 共軍多海域軍事演練 專家：難確認與美軍機降落台灣關聯 批衛福部違反世界標準 鄭麗文要綠營這些人：手臂留給國產疫苗 #代替 #報導 #領導人 #中華民國 #台灣行政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資誠稅務專欄－擁有境外公司的個人，須注意課稅新措施（三之二） 04:102021/07/20 金融．稅務 觀策站》陳水扁踩線違反四不，蔡政府無能縱容（江振義） 12:432021/07/20 海納百川 美聯手盟國正式譴責陸網攻 北京手法令華府大開眼界 09:092021/07/20 國際 美防長將訪越菲星3國 強調對東南亞的安全承諾 21:412021/07/20 國際 選手搭經濟艙出戰東奧藍綠都追究 林濁水：太神奇了 20:102021/07/20 政治 駐立陶宛台灣代表處成立 總統：重要外交突破 12:422021/07/20 政治 國台辦批我設立陶宛代表處 陸委會以連續3個台灣回應 20:412021/07/20 兩岸 立陶宛將設台灣代表處 藍委：不必當外交突破 11:392021/07/20 政治 文在寅不去東奧 韓日峰會破局 04:102021/07/20 話題觀察 超級搖頭丸害命 一審殺人罪重判 二審販毒逆轉輕判 13:482021/07/20 社會 路透社也報導高端疫苗「未經臨床就獲准使用」 18:562021/07/20 國際 兩岸熱門新聞 俄將公佈全新單引擎戰機 美媒：超機動優勢殲10C也有 - 兩岸 滴滴設200人政府關係團隊無往不利 在IPO問題意外翻車 - 兩岸 河南暴雨破歷史極值：水淹少林寺、市民爬樹、汽車被沖走 - 兩岸 日本近期挺台 陸國防部：台灣不容干涉 日應恪守和平憲法、專守防衛 - 兩岸 - 旺報 陸官方發布優化生育政策 推出一攬子措施 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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