為協助跨國企業因應併購交易重要議題，安永EY聯合會計師事務所23日舉辦「疫情衝擊下台灣企業併購環境之趨勢與挑戰」網路研討會，從稅務、評價、法律三個面向探討後疫情時代因應之道。

疫情衝擊全球，包括台灣企業併購環境、相關併購交易活動出現趨緩或破局。在後疫情時代，企業如何審慎規劃併購交易之衝擊與挑戰，對於不論是收購方或出售方，都是相當重要而困難的課題。

安永執業會計師周黎芳指出，企業併購法部分條文修正草案在今年四月已由行政院會討論拍板，預計將送請立法院審議，通過後可望讓企業併購更具彈性，尤其擴大無形資產攤銷範圍得增加併購誘因。

此外，有關併購交易中如涉及境內股權、出資額間接移轉部分，今年七月上路的房地合一稅2.0亦增訂相關規定，即使是個人及營利事業交易其直接或間接持有股份或出資額過半數之國內外營利事業股份或出資額，被投資國內外營利事業股權或出資額之價值50％以上由中華民國境內之房屋、土地所構成者，該交易視同房屋、土地交易。美國稅改及OECD Pillar 2相關草案雖尚未正式通過，然隨著全球化經營下，各跨國企業務必密切觀察其發展動態。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總楊小慧表示，在疫情影響下，需評估各行業及企業受影響具體情況，恰當反映評估標的價值。財務預測在目前疫情衝擊下更增加各種不確定性，因此進行必要之情境分析顯得格外重要，可藉此全面瞭解各關鍵假設因素對評估標的價值的可能影響。

安永圓方國際法律事務所合夥律師闕光威律師則分析，疫情嚴峻，每個階段的併購程序均可能面臨不同的法律風險。受疫情影響，線上盡職調查預估需花費較多時間、跨國主管機關審核時程延長、董事會及股東會時程延後等因素，導致併購整體交易時間延長；此外，線上董事會及股東會之程序及效力爭議或重要契約條款爭議解釋，也將產生更多併購交易爭訟。