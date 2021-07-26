五度參加奧運的40歲桌球選手莊智淵，今26日以4：1擊敗香港對手黃鎮廷，挺進16強。但昨(25日)出戰東京奧運桌球男單，卻有眼尖的網友發現，中華奧會官方臉書，在賽前獨漏莊智淵的賽程，讓許多球迷無法第一時間觀看比賽為選手加油，是到莊智淵比賽結束後，才默默補上，讓網友氣炸，怒批中華奧會「好意思喔？」。

原來，中華奧會官方臉書通常會在賽前前一晚，更新隔天中華隊選手的賽程，不過24日公布賽程中，卻漏放莊智淵賽程，引發大批網友不滿，莊智淵賽後在臉書曬出照片，卻被發現身邊沒有任何隨行人員，且在比賽結束後，他默默一個人走到後面拿起毛巾擦汗，引起眾多球迷心疼，紛紛在中華奧會貼文嗆「請好好對待所有的台灣之光」、「為你們感到丟臉」、「請問賽程表為何獨漏莊智淵？我們的奧運選手很多嗎？多到會漏掉？」，並用「莊智淵加油」洗版多則貼文。

中華奧會臉書貼文，網友留言。(圖/翻攝自 中華奧會臉書)

中華奧會針對此事，25日凌晨更新莊智淵賽程，網友不買單繼續怒罵，小編於留言回應「再也不敢忘記了」，仍無法澆熄網友怒火，風波持續延燒。大批網友灌爆臉書，一堆人刷一排「莊智淵加油」、「選手努力讓世界看見台灣，中華奧會為何阻擋？」、「來看看莊智淵那ㄧ場，奧會才會派人去…」。