美國有線電視新聞網(CNN)l6日報導，由於一個世紀以來最大的豪雨導致山洪暴發，使西歐部分國家慘遭蹂躪。其中，又以德國災情最嚴重，至少49人死亡、1300人失蹤，當局已發動大規模搜救行動。此外，比利時也有6人死亡，盧森堡與荷蘭也遭受大水波及。

德國警方表示，迅猛的洪水淹沒德國西部與南部城市與村莊，多棟建築物倒塌，居民受困其中。目前至少有55人死亡；不過，由於通訊中斷，當局只能祈禱失蹤者性命平安，但死亡人數恐再上升。

CNN引述當地政府報導，德國災情最嚴重的萊因-法耳次邦(Rhineland-Palatinate)「推測」約有1300人失蹤。德國氣象局發言人弗里德里希（Andreas Friedrich）表示，在部分地區降雨量比平常多出一倍以上，造成洪水氾濫；雪上加霜的是，部分建築結構因洪水衝擊而倒塌，而讓災情更為嚴峻。

弗里德里希補充，北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）與薩蘭(Saarland)也是災情最嚴峻的區域。

CNN指出，自14日至15日上午，德國西部大部分地區與比利時、盧森堡、荷蘭出現極端降雨量；其中北萊因-西發利亞邦與萊因-法耳次邦降雨總量最高。24小時內，降雨總量就達100至150公厘，幾乎是該地區一個月的降雨量。

截至15日上午，光科隆在24小時內就記錄到154公厘的降雨量，幾乎是7月87公厘的月平均值之2倍。

CNN表示，局部暴雨導致極端山洪暴發，在費爾沙伊德（Reifferscheid），光9小時降雨量就達207公厘。在北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），已有30人死亡，至少50人受傷，失蹤人數則在統計中；萊因-法耳次邦則至少19人死亡，但數字還會上升。德國政府表示，巴特諾因阿爾-阿爾韋勒在15日已召集1000多名警察與醫護人員前往該地救災。

人在華府訪問的德國總理梅克爾，在與美國總統拜登的會面前召開記者會，並表示這場致命洪水為嚴重浩劫，「儘管身處華府，我的思念卻與我祖國的民眾同在。和平之地在數個小時內經歷一場災難，可說是悲劇。用大雨與洪水不足以名之，唯有稱之為浩劫」。

她表示，如今重點是搶救性命並即刻祭出相關措施協助受洪水影響的民眾，自己會與財長蕭茲（Olaf Scholz）保持聯繫，擬定長期財政支援戰略，以協助民生復甦。「我為在這場災難中離世的人感到悲痛，我們不知道確切數字，但人數會進一步上升」。

梅克爾接班候選人謝特（Armin Laschet）則親訪災區，並表示「我們會經歷一場又一場的類似事件，這也意味著德國要在歐洲、聯邦甚至全球階層，加速氣候變遷保護措施。畢竟，氣候變遷影響不限於一國」。