極端氣候釀禍的歐洲西部地區洪災，受創地區集中在德國附近，連日降下豪大雨引發水患成災，台中市長盧秀燕20日在線上視訊會議時，代表台中市政府及台中市民，向德國、比利時等國家受災的人民表達誠摯的慰問以及關懷，並向不幸罹難者以及他們的家屬表示哀悼之意。

盧秀燕表示，近日大家從新聞中看到歐洲地區因為暴雨引起水患，造成包括德國、比利時等國家嚴重的人員傷亡以及災損，台灣是亞熱帶地區，也常會發生天災地變，對於德國

、比利時等國家的受災情形，更具同理心更能感同身受。

盧秀燕強調，台中市與德國、比利時等西歐國家，在經濟

、文化方面往來非常密切，是台中市重要的國際合作夥伴，雙方的情誼非常的深厚，她代台中市政府及台中市民向德國以及比利時的民眾表示慰問與關心。

此外，今年東京奧運共有10名台中市好手代表國家出賽，包括自由車馮俊凱、游泳王星皓、輕艇張筑涵、舉重謝昀庭

、柔道楊勇緯、柔道林真豪、田徑陳傑、視障柔道李凱琳、肢障桌球林姿妤、肢障健力林亞璇等，盧秀燕也在市政會議上獻上祝福，預祝他們能凱旋歸來、為國爭光。