輕艇激流好手張筑涵為賽事練習，為我國寫下奧運參賽史新頁。（台中市政府提供）

台中輕艇好手張筑涵首次在奧運殿堂出賽輕艇激流女子K艇項目，也是台灣前往奧運參賽輕艇項目的第一人。市長盧秀燕即時透過網路觀賽掌握賽況並表達恭賀，她感謝張筑涵奮力不懈精神，讓世界看到台灣；也感謝張筑涵全力以赴榮登奧運舞台，寫下奧運參賽史新頁。

運動局長李昱叡說，張筑涵這次在個人奧運初體驗上，展現身為運動員最佳表現，感謝選手長期投入輕艇運動及教練的支持指導，才有如此成果。運動局科長林宜萱特前往筑涵家與張爸爸、張媽媽在電視機前為她加油打氣；期許筑涵在後續輕艇運動生涯繼續創造紀錄。

張爸爸指出，筑涵這次第一次參加奧運，也是我國史上第一次有選手參賽輕艇激流項目，最終以136秒66、總排名第26名止於預賽；但是賽事難度非常高，能夠在最高層級的奧運殿堂出賽，對選手來說都是一種驕傲，表現已經非常優秀。

筑涵的媽媽表示，女兒到達東京後只有3天練習就開始比賽，她傾全力將最佳狀態帶到正式賽事上，希望透過這次參賽讓更多人看見輕艇，幫助台中扎根輕艇運動，也讓國際看到台灣輕艇運動發展。

李昱叡強調，盧市長上任後相當重視並積極推動水域體育運動，除持續打造友善和良好的水域運動環境，也感謝台中市體育總會、輕艇委員會等各體育團體共同合作，每年辦理「運動i 台灣輕艇活動」、市長盃等賽事及選手訓練，並爭取全國性研習到台中舉辦，培育台中優秀選手，扎根台中運動發展。