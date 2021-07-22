風險管理服務和保險經紀公司怡安集團（Aon）周三出具報告指出，2021年上半年，自然災害保險損失金額達到420億美元，創下10年新高，其中最大宗的損失與美國2月的極端酷寒氣候有關。

該報告指出，上半年全球總體經濟損失低於10年平均值，但也達到了930億美元。

發生在已開發國家的災害通常造成較高額的保險損失。上半年全球的保險損失金額，美國就占了72%。

今年初，極地渦旋（Polar Vortex）南下造成的極寒氣候，相關保險損失至少達到150億美元。

怡安並表示，今年6月西歐和中歐的大型風暴至少造成45億美元的保險損失。

分析師則指出，上周以來在歐洲發生的洪水災害，可能已經造成20～30億美元的再保險損失。

該報告指出，今年上半年，全球約有3,000人死於自然災害，其中800人死於6月下旬加拿大西部和美國太平洋西北部部分地區的熱浪來襲。

該公司主管表示，全球創紀錄的高溫和極寒並存，突顯出極端溫度所帶來的人道和結構性壓力。基於氣候變遷的影響，去研究如何加強管理這些實體和非實體風險就變得更加急迫，這些風險更迫切需要可行的解決方案。

英國保險公司Aviva周三呼籲政府、開發商和保險公司採取緊急行動，以保護家庭和企業免於受到氣候變化影響，該公司表示，大多數人並未做好應付極端氣候的準備。