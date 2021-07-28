超微（Advanced Micro Devices Inc）第二季營收獲利意外強勁，且受惠於其數據中心和遊戲機晶片的需求暢旺，本季營收展望亦優於華爾街預期。

受此激勵，超微周二盤後股價上漲逾1%，稍早前漲近2%。

儘管與英特爾等競爭對手相比，超微受到供應鏈瓶頸的影響較大，但銷售用於伺服器、PC和筆電的高階晶片為整體營收帶來支撐。

半導體產業供應吃緊，已導致基板等零組件陷入短缺。

超微執行長蘇姿豐表示，儘管供應鏈吃緊，但超微與合作夥伴一直妥善地進行規畫，「我們真的有信心，在進入今年下半年和2022年之際，公司仍將繼續大幅成長，和供應鏈一起」。

超微預估第三季營收約為41億美元加減1億美元，優於分析師預估的38.2億美元。

該公司第二季營收幾乎成長1倍，達到38.5億美元，優於市場預測均值36.2億美元。

運算和圖形晶片部門（句括數據中心使用的繪圖晶片）營收年增65%，達到22.5億美元，超出分析師預估的21.7億美元。

企業、嵌入式和半訂製晶片部門（包括數據中心晶片）營收暴增近2倍，達到16億美元。

執行長蘇姿豐在法說會上表示：「我們相信下半年，數據中心事務仍將成為強勁的成長動力」。

排除特殊項目後，第二季經調整之每股盈餘為63美分，優於市場預估的54美分。