晶片製造商英飛凌周二指出，隨著最新一波新冠傳染病在亞洲打亂了生產，庫存跌至新低，讓該公司正極力應付著市場緊張局面。

該車用晶片供應商在第三財季(截至六月底)的業績表現，反映出市場吃緊狀態，即使獲利率上升，但1%的營收成長率仍低於分析師預期。

執行長Reinhard Ploss指出，半導體需求是沒中斷的，目前市場面臨供應極度吃緊的狀態。

英飛凌上一季營收為27.22億歐元(約32億美元)，低於Vara研究的分析師27.67億歐元平均預期；獲利率從17.4%提升到18.2%，超過18%共識預期。

英飛凌維持對截至九月底的本財年110億歐元的營收預期，同時略微上調對部分部門的獲利率財測。英飛凌預計本財季營收為29億歐元。

Ploss表示，庫存處於歷史低位水準，晶片正從公司工廠直接運送到終端應用者。在這種情形下，任何政府施加的社交封鎖，都會讓情況更加惡化，例如在英飛凌擁有生產基地的馬來西亞。