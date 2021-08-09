世界(5347)今（9）日公佈自行結算2021年7月合併營收約為36.77億元，創新高，月增率約2.85%，較去年同期增加約35.71%。世界先進第3季營收將再創新高，季增率約15%。

世界先進發言人黃惠蘭表示，受惠於有利的產品組合與售價，7月營收較上月營收增加約2.85%。世界先進1至7月合併營收約230.13億元，與去年同期相較約增加22.54%，亦創歷史同期新高。

世界先進第3季營運展望樂觀，季營收可望達115億至119億元，相當於季增約13.2~17.2%，以中間值117億元計，將季增約15%，並續創歷史新高紀錄。毛利率估增至44~46%，以中間值45%計，將較第2季拉升4.1個百分點，獲利亦可望再創新高。第3季公司產能持續滿載，目前訂單能見度明朗，到年底都能維持高的產能利用率。

隨著整體產業供應吃緊，世界先進目前客戶訂單能見度有效提升，預期今年皆將維持高產能利用率。因應廠房例行性支出，及現有廠內增加機器設備，今年資本支出金額將為85億元。

世界先進第2季業績創新高，營收101.56億元，較第1季再增加10.6%，續創單季營收歷史新高紀錄。隨著報價調漲，加上產品組合優化，世界先進第2季毛利率達40.89%，較第1季拉升2.79個百分點，稅後淨利26.02億元，季增17.5%，同創歷史新高，稀釋每股盈餘1.58元。

世界先進上半年總營收193.35億元，年增20.3%，毛利率39.57%，較去年同期拉升7.47個百分點，稅後淨利48.15億元，年增62.8%，稀釋每股盈餘2.92元。