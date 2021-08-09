揚智(3041)今(9)日舉辦法人說明會，揚智第二季虧損明顯收斂，揚智目前到明年上半年訂單能見度不差，但因為晶圓產能緊張，會在產品上有所去捨，董事長梁厚誼表示，目前虧損已收斂，有信心在不久的未來，達到獲利的目標，且未來三年可看到揚智多元的營收動能。

揚智第二季合併營收6.94億元，季增加22%、年增加42%，營收增加主要是價格調漲、市佔率提升，以及存貨快速去化，單季淨損2166.9萬元，相較第一季虧損7734.1億元，呈現明顯收斂，單季每股虧損0.11元，單季毛利率為39%，季增加2個百分點、年增加10個百分點，揚智累計上半年每股虧損0.52元。

梁厚誼表示，揚智經過兩年多調整，本質上已有蛻變，每季績效持續改善，除了AIOT新產品量產，揚智也在尋求核心能力的突破，雖然目前沒有由虧轉盈，但虧損已收斂，有信心在不久的未來，達到獲利的目標，且未來三年將可看到揚智多元的營收動能。

揚智指出，現階段所有積極拓展產品的營運商很多，預計今年到明年營運在量能或是價格上有會穩定上升，只是產能到明年產能還是非常緊張，因此，揚智會以相關重點的營運商為主。

半導體產能緊張，為反映成本，IC設計廠多針對產品進行漲價，揚智表示，現階段訂單能見度看來，到明年上半年都很緊張，但揚智不會過分去漲價，經過這段期間調整，產品線已回到合理價量需求，下游已恢復正常，因此，對訂單的把握度，逐季會愈來愈高。

OTT(Over-the-top)方面，揚智策略目前沒有改變，該產業在基礎建設尚未完備的市場仍有發展潛力，包括南亞、非洲、南美、拉丁美洲等，只是產能問題依舊存在，揚智還是必須因應產能有所取捨，會聚焦在STB(Set-Top Box)機會，只是晶圓產能緊張，包括40、28、22奈米都還是供不應求，STB下一代產品會朝向28奈米、22奈米製程。

另外，在新產品進度上，揚智表示，一切都在進度中，明年將挹注營收。揚智新產品部分，旗下的掃地機器人已與大陸廠商合作，預計下半年將有終端產品問世。