NB代工廠廣達(2382)和仁寶(2324)相繼公布7月營收，仁寶再勝廣達。仁寶7月合併營收為1079.88億元，又站上千億元大關，月增18.1%，年增20.3%，是今年4月以來新高。廣達7月營收為947.57億元，月增4.8%、年減13%，連續3個月年增負成長。

仁寶今年7月NB出貨490萬台，較6月增加，且ASP也提升，拉高整體營收表現。7月非PC的出貨亦上揚，目前非PC的營收占比約34%，仁寶非PC產品項目非常多，包括平板、手機、手錶、IOT、車電、醫療等。今年前7個月仁寶營收為6389.72億元，年成長19.3%。

廣達7月筆電出貨590萬台，較6月的670萬台衰退約12%，主要是6月為季底效應，季底通常是屬於拉貨效應，也就是一季中拉貨最強的月份。7月營收較6月成長4.8%，主要是高單價產品出貨比重較高，產品組合的不同，推升7月營收較6月成長。今年前7月廣達營收為6239.88億元，年增9.6%。