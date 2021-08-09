工業電腦廠勁豐(6577)股東常會通過配息5元，今（9）日以63.3元參考價除息交易，開盤股價即以勁揚5.06％的66.5元開出，填息率達64％，隨後漲勢雖見明顯收斂，仍持穩紅盤之上，早盤維持近1％漲幅，領漲工業電腦族群，站穩填息路、表現強於大盤。

勁豐2020年合併營收17.71億元、年減5.5％，為近4年低點，但毛利率29.11％、營益率15.02％雙創新高，本業獲利逆勢創高。不過，受業外虧損增加影響，稅後淨利2.03億元、年減1.73％，仍創歷史次高，每股盈餘5.31元、略低於前年5.4元。

勁豐去年雖因疫情導致美國健身客戶需求不佳，使嵌入式控制系統6.41億元、年減達21.94％，但帶動呼吸器、插管、生理監視器等醫療產品需求，使醫療用觸控顯示器6.17億元、年增達10.63％，填補部分營收缺口，且因毛利率較高，使獲利衰退幅度低於營收。

勁豐董事會通過2021年上半年財報，合併營收6.39億元、年減27.35％，創同期新低，雖然毛利率30.48％、營益率14.35％，分創同期新高及次高，但營收規模縮減加上匯損增加，使稅後淨利0.72億元、年減33.72％，每股盈餘（EPS）1.9元，仍創近4年同期低點。

以此推算，勁豐第二季合併營收3.14億元，季減3.33％、年減31.42％，為歷年新低。毛利率28.53％、營益率10.87％，低於首季及去年同期，營益率為近3年低點。稅後淨利0.26億元，季減41.35％、年減達49.02％，創歷史次低，每股盈餘0.7元則為歷年新低。

法人指出，勁豐今年上半年營運表現明顯走弱，主要受到零組件缺料影響生產進度、以及海運缺櫃同步干擾出貨進度影響，加上第二季新台幣匯率強升，多重逆風導致整體營運表現明顯偏弱。

勁豐董事長杜懷琪在營業報告書中指出，公司主要產品為嵌入式控制系統、醫療用觸控顯示器、特殊應用顯示模組及軟硬體研發方案等，考量各項產業及相關市場供需，以及客戶預計目標及內部業務規畫，認為今年相關產品銷售雖具挑戰性，但仍審慎樂觀以待

杜懷琪表示，今年營運仍聚焦特定用途市場，提供客製化產品研發生產，加強海外通路布建以拓展業務，強化海外行銷客戶管理服務，參與客戶先期設計，持續開發高附加價值的高品質產品，盼為未來營收及獲利增添成長動能。