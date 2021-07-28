由於面板價格上漲與OLED(有機發光二極體)業務表現不俗，韓國面板製造商LG顯示(LG Display)28日宣布，第2季已正式轉虧為盈了。

這家在大型OLED顯示器製造上，享有技術優勢的韓國光電廠，第2季淨利為4238億韓元，約3.685億美元，而2020年同期為虧損5038億韓元，獲利很明顯地是轉虧為盈。

上1季的營業利益為7011億美元，一年前則是營損5170億韓元。同時，LG顯示也創下4年來，營利首破7000億韓元大關。

同時，在銷售量方面成長31.3% 至6.96兆韓元，創自己史上第2季單季營收最高紀錄。與第一季相比，淨利成長59.4%，營利增加34%，銷售額也微增1.2%。

LG顯示指出，其面板出貨量在第2季時達890萬平方公尺，遠大於一年前的670萬平方公尺。平均售價方面，上季每平方公尺為703美元，也高於2020年同期的654 美元。

LG顯示的產能，從一年前的930萬平方公尺，擴增至1160萬平方公尺。

從第2季產品結構來看，IT面板占營收39%，其次是占38%的電視面板。至於行動裝置顯示器與螢幕共占23%。