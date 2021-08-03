敦泰(3545)受惠第二季手機IDC供需缺口仍大，報價漲幅高於第一季且優於預期，帶動敦泰第二季毛利率突破50%，加上業外金融資產評價利益的挹注，單季每股獲利為10.43元，第三季預計在漲價效應下，將有助營收及毛利率再提升，法人則認為，儘管產能緊張，恐必不利於敦泰IDC出貨，但產品售價大幅調漲，仍有利2021年的營收表現。

敦泰第二季出貨進入高檔，單季營收達57.72億元，季增加33%、年增加109%，再創公司單季歷史新高，單季稅後純益20.99億元，季增148%，年增1862%，每股稅後獲利10.43元，單季毛利率更是上市以來首度衝上逾50%大關、達到50.4%，相較第一季大幅成長13個百分點，更是相較去年同期成長28.24個百分點。

展望第三季，敦泰看好手機IDC需求仍強，但新產能開出時間緩慢，預期下半年出貨量成長有限，但為反映生產成本上升，手機IDC報價將續漲，將有助營收及毛利率再提升。

法人表示，2021年全球手機出貨可望年增5~10%，整體TDDI的滲透率將維持60%以上，但因產能緊缺，預期將不利於敦泰的IDC出貨，故下調2021年IDC的出貨量預估至2.3億顆，約與2020年持平，但產品售價大幅調漲，仍有利2021年的營收表現。觸控IC及驅動IC出貨量因產品替代效應明顯下滑，惟OLED觸控IC在韓系、中系手機品牌挹注下，出貨量可望倍增，預估將帶動整體觸控IC出貨量年增20%以上，而驅動IC則受限於敦泰的OLED驅動IC目前應用以穿戴式裝置為主，既有驅動IC出貨亦快速下滑，預估整體出貨將年減20%以上。