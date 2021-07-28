聯發科(2454)第二季獲利衝上歷史新高，2年內營收規模有機會站上200億美元大關，7家外資針對聯發科出具最新研究報告，對於前景普遍給予正面評價，其中有美系外資將目標價由1522元調升到1652元，目標價最高則為1740元，聯發科預告的旗艦SoC天璣2000，也成為外資最重要關注焦點。

美系外資表示，聯發科第二季因晶片價格調漲、產品組合改善以及良性的產業競爭下，帶動毛利率達46.2%，第三季聯發科看好該趨勢將延續，也預計第三季營收將成長0~5%。聯發科調升2021年全年收入增長45%，主要是看好5G的滲透率將在大陸和其他新興市場的增長，並看好2022年又是一個增長年，對於低價5G手機的需求，聯發科低成本5G SoC也已準備就緒，但尚未確認任何發布的時間，聯發科的5G SoC在主流5G智慧手機市場上具有很強的競爭力，也會在年底推出旗艦4奈米天璣2000，小米、榮耀都有可能採用，故重申聯發科加碼評等、目標價1280元。

另一家美系外資表示，聯發科年底將推出的4奈米旗艦天璣2000將獲得大陸OEM廠更多青睞，且5G在新興市場滲透率成長下，強勁周期可望延伸到2022年，聯發科營收有機會在2年內實現200億美金的里程碑，供應緊張可能會持續1~2年，而代工廠仍然是關鍵瓶頸，聯發科下一個觀察點很可能是聯發科旗艦產品對大陸品牌的吸引力，維持加碼評等、目標價1200元。

還有一家美系外資表示，聯發科有機會在2年內實現營收200億美元的規模，意味著2022年可望持續增長，不僅如此，聯發科預計代工緊張將繼續到2021年，因此，該狀況也應適用於主要競爭對手高通，故市場對來自高通的競爭加劇而擔憂恐有點過頭，維持聯發科買進評等、目標價1740元。

還有美系外資認為，5G趨勢將成為聯發科長期增長支柱，尤其是在高端領域，重申買進評等、將目標價由1522元調升到1652元。

歐系外資表示，聯發科將針對旗艦市場推出天璣2000，聯發科在5G滲透率將持續提升，且目前海思限制仍在，聯發科仍有許多積極因素可以抵消高通競爭以及疫情後的家庭消費趨緩，維持優於大盤評等、目標價1250元。

日系外資表示，聯發科法說會對於未來展望持續積極，預計未來兩年內營收規模有機會達200億美元規模，調升聯發科2021年、2022年每股收益9.4%、10%，反映更好的毛利率，將聯發科目標價由1150元調降到1075元、維持中立評等。

另一家日系外資認為，聯發科預計2021年毛利率將維持在44%~46%，這主要是歸功於其主要產品組合需求強勁，以及市占率增加，尤其是在5G智慧手機市場，占據領先地位主流市場，聯發科也力圖挾天璣2000進一步搶占高端市場份額，提高聯發科的2021~2023每股收益增長1~8%，以反映更高的利潤率，維持聯發科買進評等、目標價1150元。