世界(5347)第二季業績創新高，對第三季展望持續樂觀，估單季營收115~119億元，季增率約在13.2~17.2%，並再創新高，毛利率估增至44~46%，季增約4個百分點，獲利亦可望再創新高。第三季公司產能持續滿載，目前訂單能見度明朗，到年底都能維持高的產能利用率。

世界先進今日舉行法說會，公布財報以及展望。展望第三季，董事長暨總經理方略表示，由於客戶晶圓代工需求持續增加，預期將維持成長。世界先進對第三季的營運展望為：以新台幣匯率27.7元兌1美元為假設下，合併營收將約介於115億元至119億元之間，季增13.2~17.2%，再創新高；毛利率估增至44~46%，比第二季的40.9%再提升3.1至5.1個百分點；營業利益率則預計將約介於32.5% 至34.5%之間，也比第二季的營業利益率29.4%續增；因此，可以推估本季營收及獲利均將持續成長，再創新高。

世界先進董事長暨總經理方略表示，今年資本支出維持上次的預估達85億元。為滿足客戶需求，世界先進將升級部分粗線寬產能至細線寬，以及將在現有晶圓廠內增加機器設備投資等，在5月初的法說會時，上調今年資本支出至85億元，較去年大增1.4倍。

針對下半年訂單能見度，世界先進董事長暨總經理方略表示，概略來說，能見度有效提升，預期2021年公司的產能都能維持高的產能利用率。

世界先進今年產能約289.1萬片，比去年微增；全年折舊金額預估年增14%，約為40億元。

在增產的規畫方面，世界先進董事長方略表示，桃園廠尚有可擴充2.4萬片產能的空間，其中，8000片於第三季底開出，另外的1.6萬片約將在明年中開出。新的5廠之產能擴充則仍在評估中。

世界先進日前宣布，擬斥資新台幣9.05億元，購買友達位於竹科力行二路的L3B廠廠房及廠務設施，可容納8吋晶圓月產能4萬片，交割日訂為2022年1月1日，此將為公司的晶圓五廠。

世界先進第二季營運再創新高。單季每股淨利1.58元，上半年每股淨利2.92元同創新高。

世界先進第二季營收達101.56億元，較第一季再增加10.6%，續創單季營收歷史新高紀錄。隨著報價調漲，加上產品組合優化，世界先進第二季毛利率達40.89%，較第一季拉升2.79個百分點，稅後淨利26.02億元，季增17.5%，同創歷史新高，稀釋每股盈餘1.58元。

世界先進上半年總營收193.35億元，年增20.3%，毛利率39.57%，較去年同期拉升7.47個百分點，稅後淨利48.15億元，年增62.8%，稀釋每股盈餘2.92元。