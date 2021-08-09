台積電曾在今年1月初衝破670元大關，但股價並未繼續向上攻堅，反而回落至600元上下整理，讓不少買在高點的投資人慘遭套牢，有網友就表示，自己在650元進場，過程中有加碼攤平，但8個月過去了還是虧錢，因此考慮認賠殺出，想詢問網友們的意見，引起熱烈討論，有不少人建議他續抱，主因在於台積電是台股主力，且先進製程能力領先對手，因此股價長線看好，未來有機會持續上漲。

該名網友在Dcard上表示，自己在650元時買進台積電，但8個月過去，股價一天比一天還低，過程中雖然有加碼攤平，但還沒完全解套，因此想詢問大家的意見，是否該停損台積電改投資美股ETF，還是繼續撐呢？吸引網友們熱烈回應。

不少人建議原Po繼續持有台積電，「我以為台積電是價值投資？」、「都過了8個月就繼續等吧」、「先等人家下半年過後再說吧」、「二哥有表態了，短線站回600元的機會不低」、「建議續抱，早晚會噴出的」、「亞洲第一大市值，全球前十大，你還怕他不回來嗎」。

此外，有網友點出，台積電是晶圓代工龍頭，且先進製程遙遙領先對手，如果那筆錢是閒錢，就算沒辦法攤平也可以放著繼續領息，「除非你連吃飯錢都沒有，台積電那些股對你來說不是閒錢，而是維持生存的錢，那就賣吧，反正會持續配息，如果沒辦法攤平領息也不差。」

儘管如此，還是有人認為他應該先停損，換標的再把虧損賺回來，「如果你覺得你認賠後績效比較好，可以認賠，但如果你不差這個錢就放著，或是不用全出，出一半」、「出一半，時間也是成本」、「看你原本買的策略是什麼，睡不著又保不住就賣啊」、「認賠吧，去買會漲的」、「如果你想做短期價差，那台積電可以停損了，如果要長期三到五年投資，那我肯定是選台積電而不是聯電。」

累計今年前6個月，台積電的營收達7345.5億元，年增18.2%，寫下歷年同期最佳，且今年第2季營收約為3721億元，符合公司預期。展望未來，台積電認為第3季營運展望樂觀，營收可望達到季增11%，加上製程獲利能力提高，預估毛利率的中間值可望升至50.5%。