以德國福斯集團為首的財團正與Europcar進行談判，將以25億歐元(約30億美元)的價格收購該汽車租賃公司。
法商Europcar在周二證實了該收購談判傳聞，指出正在討論每股0.5歐元的潛在報價。
福斯在六月底曾與其他投資人包括Attestor和荷蘭的Pon控股提出每股0.44歐元的收購報價，但遭到Europcar持有者對沖基金Anchorage的拒絕。
Europcar指出，同一批投資人參與了新的談判。
據消息人士指出，如果接受程度到達一定門檻，報價可能還會再變動；兩家公司的董事會可能會在周三各別地開會討論相關事宜。
福斯在過去曾經擁有過Europcar。福斯在今年六月曾指出，希望購買Europcar多數股權，以因應消費者租車而非購車的趨勢。
在疫情爆發的2020年，Europcar營收大減45%，淨虧損6.45億歐元。但是由於旅行限制的放寬，該公司今年以來的股價已上漲10%。
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