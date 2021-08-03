堤維西(1522)今天召開股東會，通過配發現金股利0.6元，同時完成董事改選，會後選出董事長及副董事長，吳俊佶、吳俊郎都獲得連任。公司看好下半年後疫情時代的補貨需求商機，受惠於CAPA產品認證提升及OEM需求回升，有信心今年營運優於去年。

堤維西指出，車市擺脫去年疫情衝擊，去年第4季已經呈現U型走勢，並延續至今年上半年，雖然晶片供應影響車廠拉貨，但隨著缺料情況緩解，OEM的業績可望穩定回升。在AM產品部分，堤維西透過大數據運算分析，精準預測市場季節性需求，提供客戶更快速的服務，去年大幅提升北美CAPA新產品及產品群認證組數，今年CAPA產品營收比例也將呈現明顯成長，至於歐洲及一般地區市場仍會持續增加產品群及提升產品價格競爭力，對於今年AM及OEM的銷售預期將會較去年成長。

堤維西今年第1季表現穩健，單季稅後淨利0.78億元，年增24.8％，每股稅後盈餘為0.25元。上半年營收為81.19億元，年增19.32％。