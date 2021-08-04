鮮活果汁-KY(1256)今日舉行股東會，通過每股配息12元。董事長黃國晃指出，隨著市場逐漸恢復，服務業將恢復成長，為餐飲業注入新的活力，大陸中產階層規模持續擴大，個人消費已成為拉動大陸經濟成長的重要力量，餐飲業將迎來穩定的成長，未來公司仍有很大的成長空間。

109年大陸新式茶飲消費者規模已突破3.4億人，市場總規模突破人民幣1000億元，女性消費者在各年齡層中均店主導地位。據中國大陸國家計局公布的資料顯示，受新冠疫情的衝擊，109年度大陸餐飲業收入為人民幣3.95兆元，年減16.6%。今年為大陸十四五的第一年，在以大循環為主體及國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，全面激勵消費成為重要的措施，可望成為餐飲業的動力。

中國大陸手搖茶飲領導品牌近年均以快速擴張展店為優先策略，鮮活昆山、廣州與天津三座廠產能充分利用，持續提供各家領導品牌客製化的商品研發服務，受惠其加大展店力道，鮮活得以憑藉少量多樣的產品競爭優勢，銷售持續穩定成長。隨著中國大陸手搖茶飲市場產業規模持續擴大，中長期營運展望仍佳。

鮮活指出，將利用大數據平台，打造智能型工廠，保持一線品牌的深度合作，深化品牌影響力，打通上下遊供應鏈，建立專業化原料基地，確保穩定和品質安全，並創建公司成為專業的餐飲業中央廚房，推出更具時尚等特色的新品，追求營運成績更上一階。