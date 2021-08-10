小編今天(10日)精選5件不可不知的國內外財經大事。市場傳言，財政部傾向不再延長當沖交易稅率減半優惠，導致投資人於9日台股盤中縮手，券商公會表示，當沖降稅對台股成交量有明顯提升作用，主管機關也針對可能有部分過熱情況加強監管措施，整體制度將越來越完善，會持續在與各券商蒐集相關意見，期盼金管會、財政部能夠多加協調溝通。

【1】當沖降稅 券商公會：盼財金部會能夠多溝通

當沖證交稅減半優惠將在今年底到期，9日傳出財政部傾向不再延長，引發市場高度關注，財部回應目前還在協調當中，券商公會則表示，當沖降稅實施以來，確實有助台股量能提升，期盼政府部會能多進行溝通，以加強監管等措施與當沖降稅延長並進發展。

【2】台積電擺尾 神祕買盤現蹤

台積電不甩上周五（6日）美國費半指數小跌0.36％、ADR也跌0.85％等利空，9日尾盤神祕買盤現蹤跡，股價逆轉勝；除了外資回頭轉為買超外，據研判，尾盤可能是來自於壽險大戶狂敲，不但推升股價站回季線，更擺尾衝上595元上漲4元作收，以中紅棒作收、留下了長下影線。

【3】接手台花旗消金 估600億起跳

花旗銀行在台消金業務出售，據悉已完成第一階段「報名」，目前正進行第二階段「實地查看」，相關人士透露，國內大小銀行全部都填好報名表，已完成查看的銀行透露，未來進入最後的「出價階段」，推估應是新台幣600億元起跳，甚至可能衝高至800億元。

【4】航空貨運 8月將有第二波漲價

8月進入航空貨運傳統旺季，華航及長榮航將在11日、12日調漲台灣至大陸各航點運價，漲幅20～30％不等，傳聞8月下旬恐有第二波漲價，業者指出，大陸防堵疫情，嚴格要求國籍貨機飛往海外時禁止過夜，航程太遠則取消，在供給減少下，航空貨運價格將會進行機動性漲價。

【5】Delta延燒 美企財測變保守

隨著美國新增確診病例暴增，逾三成美國大企業發布上季財報時提及Delta變種病毒威脅或回應相關提問。多數公司預估，疫情應不至於對於自家業務帶來太大衝擊，但部分企業基於疫情升溫擔憂仍提供保守財測。