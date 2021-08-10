京城銀(2809)今（10）日召開法說會，展望2021年下半年營運，董事長戴誠志表示，疫情導致全球局勢不甚明朗，將採滾動式管理「走一步算一步」，管控風險維持營運穩定，目標淨利差接近上半年水準，但對放款成長維持審慎樂觀，資產品質可望維持穩健。

京城銀上半年自結淨收益56.24億元、年增達63.68％，稅後淨利43.34億元、年增達1.18倍，每股盈餘（EPS）3.87元，齊創同期新高。其中，利息淨收益27.56億元、手續費淨收益10.2億元，分別年增10.52％及0.96％，其他淨收益18.46億元，較去年同期顯著轉盈。

京城銀截至6月底放款餘額2006億元，較去年底成長7％，帶動上半年利息淨收益成長。其他淨收益大幅轉盈，主因受惠金融市場維持高檔、IFRS預期信用損失回沖正面挹注。同時綠能擔保品拍賣金額入帳、呆帳回收7.68億元，亦挹注獲利成長動能。

京城銀截至6月底淨利差（NIM）降至1.85％，存放利差降至1.88％，仍顯著高於國銀平均。展望下半年，該行預期放款利率將持穩，但資金成本下降空間有限、並受資產組合調整影響，目標淨利差維持接近上半年水準。

京城銀董事長戴誠志認為，疫情導致全球局勢仍不甚明朗，經營上將採滾動式管理「走一步算一步」，聚焦管控風險、維持營運穩定。不過，京城銀上半年放款及存款業務成長均不錯，且處分不少海外債部位保有投資彈性，認為擁有充足條件等待，進一步觀察局勢變化。

同時，台灣疫情應可獲得控制，主計總處預期全年經濟成長率5.46％，京城銀對下半年放款業務成長維持審慎樂觀。特別是該行分行主要位於雲嘉南，受疫情影響相對較小，經濟活動穩定、客戶平穩增長，有利持續累積存款、提供足夠放款成長空間。

面對後疫情時代，京城銀聚焦數位金融與ESG永續策略理念，布建已久的數位金融成效漸顯，截至6月底個人戶數位交易筆數年增42％、企業戶數位交易筆數年增77％。後續預計攜手券商推出「金融Shopping Mall」式的金融創新試辦案，體現「一站式購足」概念。