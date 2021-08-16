氣候變遷，極端氣候在全球各地造成災情，大陸鄭州暴雨釀成災害、德國百年水釀成災情、加州卻出現乾旱，環保意識抬頭，各國政府相繼推出各種節能減碳的環保政策，各項政策中，最引人注目的就是各國政府將逐漸淘汰燃油車，推廣民眾使用電動車，美國總統拜登更誓言要把約65萬輛政府公務車汰換成電動車，並規劃未來每年投資5000億美元，預計到2050年前落實100%的清潔能源和零排放車輛，電動車大趨勢正在成形中。

電動車廠除了特斯拉外，傳統汽車大廠如福特（Ford）、豐田（Toyota）、日產（Nissan）、福斯（Volkswagen）等，近年來都積極推出各種電動車款，供消費者選擇，電動車正式進入戰國時代，鋰電池是電動車的心臟，掌握電池相關的原料、技術，更是左右電動車發展的重要關鍵。

大陸電池龍頭廠「寧德時代」掌握關鍵技術，成為各家車廠爭取合作的對象，股價一飛衝天，其創辦人曾毓群更因此超越馬雲，成為大陸首富，電池相關材料可以分為正極材料、負極材料與電解液，由於正極材料佔電池成本較高，相關廠商的毛利率、營益率較高，類股族群享有較高的本益比，台廠可以注意的類股為康普、美琪瑪，兩家公司七月營收都持續成長，毛利率、營益率也出現雙率雙升，美琪瑪公布7月營收成長175.44％後，本周甚至兩度漲停板，整體趨勢強勁；至於電解液的部分，聚和為寧德時代的供應鏈，基本面同樣呈現雙率雙升，技術面在52元附近出現支撐，近期台股不斷向下探底，康普、美琪瑪、聚和股價跌幅有限，等待指數回穩，後續股價值得期待！

電池原物料也是電池發展重要的一環，相關原料鋰、鈷、鎳等成為兵家必爭之地，其中鈷價格幾乎是鎳礦的兩倍，供應鏈也相對不透明，為了降低成本，減少鈷、增加鎳的用量，成為近期電池發展的趨勢，特斯拉、韓國現代汽車等大廠，也積極朝鎳礦布局，鞏固料源確保電池生產供應穩定，而鎳也是不銹鋼重要生產原料之一，鎳佔不銹鋼成本超過五成，在電池廠推波助瀾下，鎳價易漲難跌，不銹鋼報價可望因此水漲船高。

此外，美國1.2兆基礎建設通過後，鋼鐵相關需求可望進一步提高，類股族群類可望因此受惠，未來營收、獲利充滿想像空間，相關的類股族群可以注意榮剛、運錩、允強。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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