台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)自結7月營收3.14億元，較上月微降1.31%，但較去年同期成長38.96%，累計前7月自結營收為22.41億元，較去年同期成長24.29%。

沛波表示，7月受雨勢影響，延遲工地與工程進度，鋼筋出貨量未如預期，因鋼價維持高檔，營收仍較去年同期成長38.96%，鋼筋產業受惠政府公共建設與台商回台建廠需求，以及建商持續推案，從今年第一季核發建築物建造執照總樓地板面積較去年同期成長14%來看，預期鋼筋需求維持成長趨勢，等待天氣好轉後業績就會重返成長軌道。

沛波總經理葉俊良指出，全球疫情一波未平一波又起，國內亦面對全國疫情警戒，但隨著施打疫苗率增加及重啟經濟活動等帶動之下，諸多產業開始復甦，在美國即將通過8年1.2兆美元基建計劃，預期未來鋼鐵需求倍數增加，對鋼價保持一定支撐力道，因此公司對未來業績展望深具信心，維持正向看法。