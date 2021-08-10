中國大陸揚州本土疫情升溫，當局實施封城措施防堵擴散，永豐餘(1907)投控位於揚州的子公司揚州永豐餘造紙及永道射頻9日起配合暫停生產。雖然公司預期對財務業務不至於造成重大影響，今（10）日股價仍聞訊開低走低，下跌3.83％至37.7元，在造紙股中表現疲弱。

揚州廠區為永豐餘在中國大陸的重要生產基地，包括工紙、家紙及生物製漿廠3大部分，3台工紙紙機年產能約95萬噸、4台家紙紙機年產能約10萬噸，生物製漿廠年產能約6.6萬噸。永道射頻目前為全球最大射頻標籤（RFID）ODM製造商，年產能達30億枚。

據永豐餘財報揭露，揚州永豐餘造紙2020年合併營收109.31億元、年減0.05％，營業虧損2.6億元、虧損年減47.43％，稅後虧損3.59億元、虧損年減50.46％。不過，2021年首季稅後虧損4.99億元，較去年第四季獲利1.47億元轉虧、較去年同期虧損增加近6.84倍。

而永道射頻受疫情影響，2020年合併營收16.58億元、年減8.83％，營益率自23.43％降至14.5％，稅後淨利2.24億元、年減45.22％，每股盈餘1.16元。不過，2021年首季稅後淨利1.11億元，季增達5.72倍、年增達21.02％。

永豐餘表示，集團各工廠已嚴格施行防疫措施，進出人員均須有健康綠碼、行程碼、最近一次核酸檢測證明及量測體溫，並每天執行全廠消毒作業，將密切配合當地政府措施，以保障員工健康安全為優先，公司將彈性調整調度，對財務業務不致造成重大影響。

投顧法人指出，永豐餘揚州廠占紙板總產能達55％，目前處於無法生產及發貨狀態。12座紙器廠座落在蘇州、開工、青島、南京等地，可透過外部管道取得工紙持續生產，目前營運不受影響，惟目前適逢高溫強降雨淡季，加上疫情復發，下游需求放緩至6～7成。

由於過往下半年屬於造紙業傳統旺季，加計中國大陸今年落實禁廢令，原料短缺將推升境內工紙報價與增加紙品進口，法人原先預期有助造紙廠下半年營運持續暢旺。永豐餘預計13日召開線上法說，屆時揚州停產對營運及市況需求影響預期，將成為法人關注焦點。