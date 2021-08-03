在科技股下跌以及新冠Delta變種病毒全球擴散之下，歐股周二開盤承壓。然而在英國石油公司BP和汽車製造商Stellantis在內的企業紛紛公布令人鼓舞財報之際，讓歐股略為回升。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.49點或0.32%，為465.91點。歐股在周一收盤創下歷史新高。目前因Delta變種病毒的擔憂，亞洲多個股市下挫。

中國官員再次把目標瞄準電子遊戲生產商，導致對騰訊有大量持股的荷蘭投資公司Prosus股價下跌5%。

科技股領跌。英飛凌下挫4.7%。該公司上季營收不如預期，公司表示，正極力應對市場極度吃緊的局面。

石油巨頭BP大漲3.5%。BP第二季獲利增至28億美元，提高派息，並加大股票回購力道。

汽車製造集團Stellantis大漲3.9%；該集團上調全年調整後營益率。

個別股市表現方面，德國DAX指數漲0.08%；英國FTSE指數漲0.27%；法國CAC指數漲0.77%。