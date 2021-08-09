美國7月非農就業報告意外強勁，上周五道瓊指數和標普500指數創下歷史收盤新高，但美東時間周一清晨美股主要指數期貨走跌。

目前道瓊指數期貨跌0.27%，標普500指數期貨跌0.2%，那斯達克100指數期貨微跌0.02%。

上周五道瓊指數漲144.26點或0.4%，收在歷史高點35,208.51點。標普500指數漲0.17%，收在4,436.52點，亦創歷史新高。那斯達克指數跌0.4%，收在14,835.76點，在利率升高下，表現相對疲弱。

上周五美國10年期指標公債殖利率上漲8個基點，報1.3053%，創下兩周新高。

上周美股三大指數周線同步收高，為三周以來第二周上漲。

美國勞工部上周五公布，7月非農就業人口經季調後增加94.3萬人，遠超出市場預估的84.5萬人，並創下一年來新高。7月失業率下滑0.5個百分點，至5.4%，優於市場預估的5.7%。

本周投資人將密切關注美國關鍵的通膨指標，消費者物價指數將於周三公布，周四則將發布生產者物價指數。數位聯準會官員將於本周發表談話，市場人將豎耳恭聽，從中窺見聯準會對於退場決議的見解。

此外，本周將發布季報的企業包括泰森食品（Tyson Foods）、AMC娛樂、加密貨幣交易平台Coinbase、電動車新創公司Lordstown Motors、以大數據分析聞名的軟體服務新創公司Palantir、迪士尼、Airbnb和食品外送平台DoorDash。