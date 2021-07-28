美國輝瑞藥廠（Pfizer）28日公布，第2季售出78億美元的新冠疫苗，此外鑑於Delta變種病毒在全球擴散，引發是否該增打疫苗加強保護的爭議，輝瑞上修今年全年疫苗銷售預估，從原本預計的260億美元調高到335億美元。而輝瑞Q2的營收及獲利，雙雙優於華爾街預期。

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