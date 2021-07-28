輝瑞上修今年疫苗銷售預估至335億美元 22:572021/07/28 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國輝瑞藥廠（Pfizer）28日公布，第2季售出78億美元的新冠疫苗，此外鑑於Delta變種病毒在全球擴散，引發是否該增打疫苗加強保護的爭議，輝瑞上修今年全年疫苗銷售預估，從原本預計的260億美元調高到335億美元。而輝瑞Q2的營收及獲利，雙雙優於華爾街預期。 《國際產業》谷歌廣告吸金 Alphabet上季營收獲利超預期 5月保戶買美元投資型保單首次超越美元傳統型 #全球 #億美 #輝瑞 #上修 #疫苗銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微軟雲端業務大爆發 市值破2兆美元 20:242021/07/28 財經 《半導體》聯電Q3營收續戰新高 毛利率看升 17:402021/07/28 財經 《國際經濟》供應吃緊 美國5月房價漲幅創近17年新高 15:582021/07/28 財經 特斯拉Q2淨利激增10倍 首破10億美元 04:102021/07/28 財經要聞 《經濟》景氣持續增溫 中研院上修今年經濟成長率至5.05％ 11:262021/07/28 財經 《國際產業》訊息新創Gupshup 喜獲2.4億美元資金活水 16:152021/07/28 財經 國產疫苗上線 專家曝：台灣有4種人要打高端 10:452021/07/28 生活 谷歌廣告收入躍升近7成 Alphabet上季業績創新高 11:302021/07/28 財經 《國際社會》確診數再創新高 雪梨封城延長1個月 14:502021/07/28 財經 《國際產業》晶片需求強勁 超微業績、展望皆美 11:092021/07/28 財經 運價飆 孩之寶Q3喊漲 04:102021/07/28 全球財經 財經熱門新聞 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 難逃關禁閉！陽明7／29起列處置股 為期10天 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 跟台積電無關！ 蘋果缺晶片燒到iPhone 下半年拉貨危機仍是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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