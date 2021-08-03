受惠上半年鋼市熱絡，鍍面大廠燁輝（2023）第二季營運更上層樓，第二季每股純益達0.62元，創下13年單季最佳紀錄；上半年稅後純益約22.7億元，每股稅後純益（EPS）1.2元，創20多年來半年報最好績效。

燁輝2日董事會決議上半年財報，營收418.2億元，年增64.9%；毛利率11.3%，年增4.6個百分點；稅後純益22.73億元，每股純益 1.2元，較去年同期虧轉盈。

燁輝第二季營收創新高，獲利也持續成長；單季營收231.29億元，季增23.7%、年增82%；毛利率11.8%，季增1.1個百分點、年增5.5個百分點；稅後純益22.73億元，季增5.9%、較去年同期由虧轉盈，每股純益0.62元。

展望第三季，受惠鋼價居高不下且外銷報價持續上揚，有利公司營收續拚新高，獲利同步挑戰續增。

下半年來看，中國大陸取消鋼鐵出口退稅13%，有利亞洲鋼市供需狀況，加上第四季是傳統旺季，展望仍樂觀。

展望今年全年，法人看好燁輝台灣廠內、外銷以及中國廠接單均相當暢旺，產能持穩高檔，且隨全球鋼價顯著上漲，尤其歐美鋼價屢創新高，均有助公司利差擴大；預估燁輝全年營收、稅後淨利有望改寫歷史新高，EPS上看2.5元。

此外，燁輝轉投資的燁興（2007）第二季每股純益0.02元，較首季略減，但上半年純益0.26億元、每股純益0.05元，仍較去年虧損好轉。