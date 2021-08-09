記憶體品牌廣穎(4973)公告110年度上半年財報，營收20.54億元，年增4.2%；毛利率13.1%，稅後淨利0.2億元，較去年同期成長91%，每股盈餘0.32元。

廣穎第二季營收與上半年同步呈現成長，單季營收10.55億元，年增14.6％；毛利率11.8%，與去年相較有近5個百分點的增長。營業毛利1.24億元，較去年同期成長逾87%；每股淨利0.1元，比去年同期轉盈。

第二季雖為傳統淡季，惟受惠疫情下對於SSD及DRAM需求持續暢旺，以及電商領域的正向發展，使廣穎銷售穩定向上；且近年來重點耕耘的工控產品線也穩定拓展，無論在全系列工規大容量記憶體、NAND Flash產品、還是雲端管理平台建置，均已完備，逐步挹注營收。然而持續受到匯兌損失影響，且在缺料及交期拉長的狀況下，營運表現仍受波及。

展望下半年，廣穎表示，下半年整體市場受疫情影響程度尚未明確，且業界持續缺料也將是挑戰，將密切與供應商保持緊密合作，確保交期與滿足客戶需求；也將維持既有步調，持續徹底執行「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，並持續深耕「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域。