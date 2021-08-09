核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商龍頭圓點奈米(6797)上半年營收11.15億元，年增272.80％；稅後淨利3.96億元，大幅成長382.85％；每股稅後盈餘(EPS)17.06元。產品競爭力高及行銷策略成功，圓點奈米的銷售規模擴大，平均毛利率提高至58.59％，較去年同期增加8.84個百分點，拉動獲利成長幅度超越營收成長。圓點奈米表示，將持續保持核酸檢測萃取儀器的領先地位，在全球核酸檢測市場爭取更高的市場占有率，維持業績成長動能。

新冠變種病毒在全球造成新一波疫情，各國均加強的邊境管理與防疫措施，核酸檢測需求剛性市場再度成長，圓點奈米於各國推廣的行銷策略效益陸續顯現，營收穩定成長。此外，因應疫苗施打的後疫情旅遊市場，圓點奈米亦超前部署，以充足的檢測量能因應核酸檢測證明需求，包括國內與最大旅遊集團簽署合作備忘錄，領先卡位旅遊市場外，也將結盟超商與健康通路打造全方位防護檢測平台，提供國人快速檢測需求；國際上已向國際航空運輸協會(IATA)申請加入國際航協旅行通行證(IATA Travel Pass)全球檢測機構，提供全球旅客有效的檢驗證明，布局全球旅遊市場。

在產品競爭力上，圓點奈米下半年將開發差異化產品，取得核酸萃取儀器單機的領先地位，與全自動化檢測診斷儀器大廠合作，爭取擴大市場占有率，進一步推動試劑的出貨成長。此外，公司持續開發法醫檢測試劑、植物(葉類樣本不需研磨)與游離核酸(cfDNA)檢測試劑等，拓展更廣大的核酸檢測市場，在分子診斷市場上佔有領導地位。