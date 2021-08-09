東哥遊艇(8478)公布半年報，上半年合併營收23.7億元，年成長15.8％；稅後淨利4.1億元，年增82.2％，每股稅後盈餘4.58元。其中，第2季合併營收16.9億元，年成長7.7％，稅後淨利4.03億元，年增49％，每股稅後盈餘4.48元。

東哥今年上半年受惠產品組合調整，且撙節費用支出，營業利益由去年同期2.7億元增加至近4.6億元、營業利益率由13.4％提升至19.2％，上半年獲利創歷年同期新高。

歐美隨著疫苗施打普及，各地陸續解封，然而變種病毒仍對疫情控制產生不確定風險，群聚恐懼心態預期仍將持續，大型豪華遊艇終端需求依舊強勁；東哥在手訂單穩健維持在高檔、已排程至2022～2023年。

東哥7月營收2.5億元、年成長逾3成，累計前7月營收26.2億元，年成長17.2％。東哥將持續推出新產品，且遊艇平均尺寸將放大，整年營收預期仍可較2020年成長。