《紐約時報》12日報導，隨著600多名醫護人員雖完整接種2劑科興疫苗卻仍舊感染新冠肺炎，泰國公共衛生部長阿努廷(Anutin Charnvirakul)12日宣布，考量到Delta變種病毒的高傳染力，以及泰國疫情的嚴重性，凡接種大陸生產科興疫苗的醫護人員，將補打AZ疫苗疫苗，以產生更強大的效力並彌補大陸疫苗的防護力不足。

阿努廷進一步解釋，如果只接種1劑科興疫苗的醫護人員，應在3至4週後接種AZ疫苗；至於已接種2劑科興疫苗的醫護人員，則應立刻「加打補強針」。「這能更快地將對抗病毒的免疫力，提升至較高的水平」。

事實上，泰國不是第一個對科興疫苗提出質疑的國家；日前新加坡也表示，施打科興疫苗的人暫不算入已接種疫苗的統計人口中。無獨有偶，印尼也宣布將為已接種2劑科興疫苗的醫護人員，補打莫德納疫苗。

在Delta變種病毒的肆虐下，印尼與泰國都面臨嚴重的新冠肺炎大流行。泰國11日才創下破紀錄的單日9418人確診，再前一天(10日)則是破紀錄的91人染疫而亡。嚴峻的疫情讓泰國政府宣布自12日起大曼谷地區進行為期14天的「微封鎖」，以抑制病毒傳染。

泰國大多數醫療人員於2月份開始接種科興疫苗，而AZ疫苗最近才上市。雖然實驗結果證明，科興在預防有症狀感染上至少有51%的防護力，已高於世界衛生組織(WHO)設定的最低閾值，在防止致死與住院上更有不俗的表現。

然而，事實卻是最早接種科興疫苗的國家，卻紛紛傳出雖然已完整接種疫苗，但醫護人員仍感染新冠病毒。泰國衛生部引述4至7月數據，在施打2劑科興疫苗的677348名醫療人員中，有618人遭感染，1名護理師魂斷、另1人情況危急。

雖然，即使接種完整兩劑疫苗，任何一種疫苗仍會發生感染的風險；但醫療人員確診卻讓泰國政府格外憂心，特別是其醫療體系已面臨極高的壓力。朱拉隆功大學神經科醫師、新興疾病健康科學中心主任席拉瓦(Thiravat Hemachudha表示，根據一項針對接受2劑科興疫苗的人進行的研究，其抗體水平為70%；但對在英國發現的Alpha變種毒株或印度發現的Delta變種毒株幾乎無效。

其表示，考量到醫護人員風險更高，有必要為其補打加強針。目前泰國正全力趕工生產AZ疫苗注射液，這是東南亞國家唯一有能力生產的國家，但卻沒有任何輝瑞疫苗。不過，預計7月泰國收到150萬劑美國捐贈的輝瑞疫苗。

儘管研究證實，大多數疫苗對Delta變種病毒仍有一定效力，卻對科興的防護力究竟如何一無所知。大陸專家鍾南山表示，根據對廣州的160名感染Delta變種病毒的人進行的調查，科興與國藥集團的有症狀感染防護力約為69%。