嘉義縣國中小教師新冠肺炎公費疫苗首波施打，將於7月21日正式起跑，縣府已規畫在山、海區各設一處大型接種站。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國中小教師新冠肺炎公費疫苗首波施打，將於7月21日正式起跑。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國小教師新冠肺炎公費疫苗首波施打，將於7月21日正式起跑，縣府已規畫開設山、海兩區大型接種站，並依學校所在區域，讓教職員就近施打，希望一天內打完獲中央分配的2493劑疫苗，至於國中、高中教職員工，教育部正在進行造冊資料審核作業中。

縣府此次依中央規畫先從國小教職員工施打，為加快疫苗施打效率，統一於7月21日分山、海兩地同時開打，山區在民雄國中設置接種站，海區在永慶高中設置接種站，施打時間為上午8點30分至中午11點30分、下午12點30分至15點30分。

考量防疫需求，避免人員過度集中，造成等候與擁擠，採分流作業，由教育處排定施打時段，事前通知學校依所排定時段，攜帶身分證、健保卡前往接種站報到，無需另外預約。

教育處表示，國中、高中教職員工部分，教育部現正進行造冊資料審核作業，俟核定後名冊送達與疫苗配送完成後，就儘速展開施打規畫與作業，另未列第一波施打名冊學校人員將依教育部規畫期程，辦理第二波造冊與施打作業，讓所有老師在開學前都能完成疫苗接種。