衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)為積極因應新型冠狀病毒疾病(以下簡稱 COVID-19)疫情防疫需求於110年7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨 床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議討論高端 MVC-COV1901 新冠肺炎疫苗(以 下簡稱高端疫苗)專案製造申請案

經過一天充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明，不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，已達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮:

高端疫苗過關，衛福部核准專案製造。（圖／指揮中心提供）

1.高端疫苗組與 AZ 疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值(geometric mean titer ratio GMTR)的 95%信賴區間下限為3.4倍遠大於標準要求 0.67 倍。

2.高端疫苗組的血清反應比率(sero-response rate)的 95%信賴區間下限為 95.5%遠大於 標準要求 50%

高端疫苗過關，衛福部核准專案製造。（圖／指揮中心提供）

基於疾病管制署認定國內確有疫情及疫苗緊急公共衛生需求之前提。評估整體醫療利益與風 險平衡與會專家出席 21 人主席不參與投票·18 人同意·1人補件再議1人不同意

食藥署依「藥事法第48條之2規定」。核准高端疫苗專案製造適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑間隔28天以預防COVID-19。另針對專家會議建議該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告以保障國人用藥安全。