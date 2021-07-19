時力立委邱顯智今日召開線上記者會表示，近來頻頻發生第7類人員，疫苗施打頻遭取消的狀況，甚至還有中華電信第一線人員沒疫苗打，坐辦公室的主管高層卻能打，對此要求指揮中心公開資料，並且讓維持國家及社會機能的必要人員，儘速施打疫苗。

今日除邱顯智外，台灣貨運產業工會理事謝宗憲、中華電信工會副理事長賈寶玲也出席記者會。

邱顯智指出，近日接獲台灣貨運倉儲產業工會以及中華電信工會投訴，雖被公費疫苗接種對象列為第7類人員，但是卻發生遲遲打不到疫苗的狀況，不是早就造冊卻遲無下文，就是被政府機關取消疫苗接種時段。

謝宗憲說，物流司機身負疫情期間南來北往的貨物運輸，部分物流司機甚至要於海關進出，是屬穩定社會運作的第7類人員，但是監理站卻頻頻取消司機的疫苗接種時段，詢問公路總局，卻得到疫苗分配不夠的說法。

賈寶玲表示，有眾多中華電信員工投訴，身為第一線人員打不到疫苗，卻是坐在辦公室的內勤主管打疫苗，跟公司反應之後，卻是叫同仁自己上1922登記，要求中華電信公司應該要公開疫苗的施打名單

賈寶玲批評，中華電信南投營運處，沒有任何一位同仁打到疫苗，資料顯示13人打到疫苗，事實上是屬於行動通信分公司，根本不是南投營運處的同仁，企圖魚目混珠，忽視南投同仁的健康權益。

邱顯智表示，交通部跟指揮中心，明明都有第7類人員的完整造冊名單，還發生如此離譜的事情。早在6月17日就要求指揮中心公布7類人員的疫苗需求數、已施打數，指揮中心表示相關資料已經放在網路上，但事實上，網路上只有各縣市的施打疫苗狀況，而不是公費疫苗接種對象的各類人員資料，

邱顯智要求，中央流行疫情指揮中心，立刻公布各類人員的造冊數字、已完成施打數字，以及施打率。並儘速安排各類人員，特別是尤其是第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」施打疫苗，而不是各自向公費疫苗預約平台登記。