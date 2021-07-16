據「Military.com」報導，日前發生的海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭刺殺一案，美五角大廈15日證實，部分刺客在哥倫比亞軍隊服役期間，曾接受美軍的訓練，引發美軍是否為幕後黑手的質疑。

五角大廈發言人霍夫曼(Ken Hoffman)中校在聲明稿表示，在調查美軍訓練數據後證實，目前因調查摩依士刺殺事件而遭拘禁的「一小部分」哥倫比亞人，曾經參加美軍訓練與教育計畫。不過，美軍這邊的調查仍持續中，無法透露更多細節。

聲明還指出，五角大廈經常為代表南美洲、中美洲與加勒比海地區夥伴國的數千名軍人進行訓練。訓練目的在於尊重人權、遵守法治，以及軍隊服從民主選舉產生的文人領導。

報導分析，五角大廈聲明稿恐讓發生暗殺事件的海地，日後在申請美國安全援助時的考量點更為複雜，也引爆美軍訓練南美軍隊的「黑歷史」問題。目前至少18人因涉嫌暗殺而拘留；其中，2名據信擁有美國與海地雙重國籍，15人為哥倫比亞人，另有3人槍戰中遭海地警方擊斃。

除美國國防部已證實，部分參與刺殺的哥國退役士兵曾接受美軍訓練外；美國緝毒局的內部人士更表示，參與刺殺行動的海地裔美國人，是緝毒局的「機密情報」來源。海地官員也表示，刺客偽裝成緝毒局探員。根據官邸拍攝到的影片，更可發現曾有男子高呼「緝毒局！所有人不要動！」

此外，海地當局確認這此刺殺行動的民兵成員，大多為前哥倫比亞突擊隊隊員，他們還與佛羅里達州的1家保全公司「CTU Security」有聯繫。甚至，醫師兼牧師的薩農（Christian Emmanuel Sanon），也被影射與海地第一夫人謀刺案有關。當局指控，63歲的薩農密謀推翻摩依士；不過，多家媒體轉述薩農說法，堅稱自己是清白的。

摩依士遇害後，海地政府請求美國提供安全援助，派兵駐守關鍵基礎設施。不過，拜登政府僅派出成員來自聯邦調查局與國土安全部的調查團，審度情勢以協助海地政府，惟該小組沒有來自國防部的官員。五角大廈則表示，該部正審核海地的派兵請求，並與其他單位討論可行性，目前尚未做出最後決定。

報導表示，美軍對於海地並不感到陌生，在2010年海地發生大地震後，美軍前往當地進行人道主義救援。在為期6個月的輪調期，約2.2萬名軍人在當地提供醫療援助、食物分配與災後重建。