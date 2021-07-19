海地總統摩依士（Jovenel Moïse）在7日於家中遇襲身亡，引發這個加勒比海島國的動蕩，很可能是牽連甚廣的政治追殺，據《邁阿密先驅報》(Miami herald)的報導，摩伊士在被暗殺前，曾絕望的打電話給國家警察局長求救，直接大喊：「他們(殺手)正在房子旁邊開槍！我很危險，請來救我！」

根據記錄犯罪現場的海地法官德斯汀 (Charles Henry Destin) 的說法，摩依士總統非常慘，前額、胸部、臀部和腹部都有中彈，當場死亡。同樣遭到槍擊的總統夫人瑪婷‧摩依士(Martine Moïse)受了重傷，目前仍在治療中。當局稱此案涉及海地地方勢力、海地裔美國人，和前哥倫比亞士兵。

報導還指出，摩依士被殺前10分鐘，他已發現襲擊者己瘋狂開槍試圖衝進官邸，摩依士打電話報警求救，遺憾的是，警察來的太晚了。

接電話的警察問：「你在哪？」 據報導，莫伊斯是打給一名受過戰術訓練的警察。

「我現在急需你的幫助！我有生命危險！請快點來！快來救我的命！」

這名不願透露姓名的警察告訴先驅報，他隨後就聽到了突擊步槍的連發聲，而他也趕緊命令他的警察同仁們搭乘3輛警車前往協助。

警察給總統的話是「我們現在已經出發」。

迄今為止，海地警方已逮補 18 名哥倫比亞人、兩名海地裔美國人，另有3名哥倫比亞人在槍戰中被殺，已知另有5名同夥仍在逃亡。

2名涉案的美國人是住在南佛羅里達州的海地醫生薩農( Christian Emmanuel Sanon)，與35歲的索拉吉(James Solages)， 他們說自己擔任的是翻譯，不知這些「突擊隊」的攻擊對象是海地總統。「突擊隊」與總部位於邁阿密的安全公司 CTU Security 有關，該公司的委內瑞拉籍負責人安東尼奧·英特里亞戈 (Antonio Intriago)也涉有重嫌。

暗殺事件發生後，有 22 名安全人員受到懲處，總統安全團隊的 5 名高級成員被解除職務。

據媒體報導，這名警察補充說，殺手通過電話向另一個人描述總統的個人資料時，在確實身分後，沒有任何交談就向他開槍。