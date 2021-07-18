我國友邦海地總統摩依士被暗殺，史瓦帝尼也陷入獨立50多年來最嚴重反政府示威，近期兩國傳出與我邦交生變。外交部今天低調表示，我國外交處境艱難，國人皆能理解。我國將偕同重要國際友人，持續深化與史國等友邦的合作。

海地總統摩依士被暗殺後，當地就不斷傳出該國與大陸可能建交傳聞，史瓦帝尼的狀況更棘手，當地輿情稱台灣「支持獨裁政權」，並出現要求與台灣斷交呼聲。

外交部副發言人崔靜麟指出，我國歷任政府工作重點雖略有不同，也都持續透過互惠互利的合作，並在外交部同仁及第一線大使館及技術團同仁努力下，積極鞏固及深化我國與包括史瓦帝尼及海地等友邦的關係，並彰顯我國直接嘉惠友邦人民的協助模式。

他說，在國際間，「台灣模式」已漸建立口碑，也有多國與我國討論可能合作模式。外交部長期爭取跨黨派支持的努力，不會因爲中國假訊息的複合式挑戰而改變。

崔靜麟強調，台史建交至今53年，邦誼穩固，相關有利民生的合作計畫，深獲史國各界高度肯定及歡迎。我國將偕同重要國際友人，持續與史國政府深化合作，協助史國早日自近期動亂事件重建復原，恢復和平與穩定。

此外，他說，海地政府在摩依士總統於7月7日遇刺後，目前正在全力緝兇，並結合各界力量，渡過當前挑戰；身為海國的長期堅定友邦，我國持續密切注意相關情勢發展，並將結合理念相近國家，協助海地人民生活早日恢復正常。