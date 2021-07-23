政府宣布在立陶宛設立「台灣代表處」，蔡英文總統說是「重大外交突破」；外交部長吳釗燮稱「意義非常重大」。把單純的非官方雙邊關係進展渲染成外交突破，並不能掩飾台灣外交的困境，反而暴露涉外政策只求一時快感，欠缺格局與戰略觀的事實。

轉移政策失誤的焦點

台灣在美中戰略競爭架構下被推上第一線，台海和平穩定問題儼然跨越太平洋及大西洋，成為全球民主國家最大公約數，民進黨政府頗為躊躇自滿。但在美國拜登政府宣示不支持台灣獨立後，一切回歸現實，一中政策或原則仍然是台灣無法突破的障礙，但民進黨的思維及行動仍然以美台關係為主軸，伺機進行抗中游擊戰。

民進黨及外交部在「台灣代表處」名稱上大做文章，彰顯台灣「主體性」，主流媒體紛紛報導這是台灣在中國大陸邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處，但這並非創舉，更非突破。

民進黨再度執政以來，創下7國斷交的空前紀錄之外，無邦交國中以「中華民國」或「台灣」為名稱的7個外館，全部被迫改名為「台北」，具有更高外交意涵的「代表團（mission）」也降格為「代表處或辦事處（office）」。駐立陶宛代表處其量只是回復過去的水準，尤其英文名稱用的是突兀的「Taiwanese 」，而非「Taiwan」。吳釗燮解釋Taiwanese就代表台灣，既然如此，何必多此一舉，直接用Taiwan就好了。美國友台議員提出的「老鷹法案」要求「駐美國台北經濟文化代表處」更名「台灣駐美代表處」，使用的是Taiwan， 而非Taiwanese，更是打臉吳釗燮。

立陶宛雪中送炭送台灣2萬劑AZ新冠疫苗回饋台灣曾捐贈他們10萬片口罩，象徵兩國情誼深厚、友好，但立陶宛到底是歐洲小國，我國又只是在該國設立代表處，並非正式建交，政府卻是從總統、行政院長到外交部長一路吹捧，營造大內宣效果，甚至轉移多項不利政府的新聞焦點。

但另一方面，我國邦交國關係面臨的挑戰更見艱困。海地總統摩依士遭刺殺身亡，史瓦帝尼頻傳示威抗議，兩友邦陷入政治動亂，立即觸動台北最敏感的神經，憂慮外交關係可能生變，充分顯示了在僅存的15個邦交國中，許多國家的關係極為脆弱，任何風吹草動都令人坐立難安。

外交困境癥結在抗中

史瓦帝尼是我國唯一非洲友邦，也是非洲最後一個君主專制國家，被「自由之家」歸類為不自由國家，長期以來的高失業率、民生凋敝，加上新冠肺炎疫情，民運團體及民眾走上街頭示威抗爭，引發軍警血腥鎮壓，由於台灣與國王恩史瓦帝三世關係密切，也因此背上「支持獨裁者」的罵名。我國與許多邦交國的關係處於不正常狀態，根本原因就是民進黨拒絕修正僵硬、矛盾的對外政策及抗中路線，難以從外交黑洞中自拔。

美台關係是當前台灣外交的主軸，美國的承諾與保證是台灣安全的最大支柱，民進黨政府一廂情願地以為拜登將美中戰略競爭擴大為意識形態、制度之爭，「零和博弈」有利於台灣對抗中共的威脅，卻忽視了兩項重大事實：第一，美中對抗白熱化，甚至敵意升高，但雙方鬥而不破，仍保持務實、彈性立場；其次，世界各國都在兩大強權中尋找平衡，才符合最大的國家利益。美國副國務卿雪蔓訪問大陸一波三折，最後終能達成協議成行，及歐洲國家堅持「戰略自主權」就是例證。

經過川普政府的衝撞與拜登政府的摸索，美國已重新確認「一中政策」不變、美台關係非官方關係，兩原則將成為台灣國際空間的天花板，台灣要如何與時俱進自我定位最有利？美中爭取世界秩序主導權及話語權，強權競爭將更趨激烈，競爭範圍更超越傳統地緣政治的軍事外交，經貿、氣候、疫苗、科技、網路、產業鏈都是兵家必爭之地，台灣如何因應這個大趨勢？若不能體察現實，繼續自我陶醉，將看不到隧道盡頭的光芒。