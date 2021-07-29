中國大陸國務委員兼外交部長王毅與美國副國務卿雪蔓的天津「會見」一波三折；這場勉強得來的接觸，成果十分有限。

先是雪蔓已經在訪問日、韓的路上，美方不滿中方排定由分管中美關係的副外長謝鋒進行「會談」，認為不對等，放話取消訪華。最後是各退一步，結束外訪的王毅到天津「會見」雪蔓，美方則先發出新聞稿說雪蔓將會見國務委員王毅「與其他官員」。實際上的安排則是王毅在大會客廳「會見」並給美方「補課、畫底線」，副外長謝鋒仍照安排進行會議室的「會談」，提交議題清單。

期間雪蔓直接提出新疆「種族滅絕」、香港民主、台海、南海、中國駭客議題，還要求北京配合調查武漢「實驗室病毒洩漏」，等於是把川普時期的強硬主張，到天津又宣讀一遍。王、謝等則表明「任何國家都有選擇適合道路追求現代化」的權利，這才是「人類良知與公義」；中國是聯合國體系秩序的受益者，無意「賭美國的輸贏」或「取代美國」。王、謝的根本理念仍是大陸國家主席習近平多年前說的「互不折騰」與「太平洋足夠共存」；一語歸結，即「平視」美國。

其實在雪蔓到訪前，美中就沒有積極營造會談需要的氣氛。中國駐美大使崔天凱6月離任，使美中關係降為代辦級，比美國在台的公使級還低。繼上月美軍搭載參議員訪台，本月又有兩架美國軍機降落松山。雪蔓出發前，立陶宛同意設立「台灣代表處」，美國表示「歡迎」。美、英航母前來中國周邊演習的規畫頻傳，媒體亦持續刊出混雜謠言的「中國增建洲際飛彈地井」近200個（即便屬實，也僅達到美國核彈的十分之一）。中方則反制世界衛生組織變臉追究「實驗室洩漏」，又開始鼓吹調查2019年秋天美國流感病例與德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室，抨擊加拿大與澳洲的原住民受迫害。天津會談前，中美關係可謂跌到谷底；會談目標只能是「仍有接觸」而已。

中方媒體報導雪蔓同意「延續一中政策、不支持台獨」，是極少數兩國勉強設立的「護欄」，最低限度避免觸發戰爭。然而，且不說中美明年都有重要議程，決策者沒有比對手先妥協的道理，不可能示弱；中長期來看，各方都有人將美中權力的消長比擬為「史普尼克時刻」與「珍珠港時刻」。前者是1957年蘇聯成功發射衛星，美國大驚獨霸不再，更積極投入太空與軍備競賽。後者是二戰前日本有雄踞東亞與西太平洋之勢，美國對日實施貿易戰，極限施壓逼日本「開第一槍」，得到宣戰的正當性。這兩個「時刻」背後的邏輯，就是天無雙日、海無二霸。對取代季辛吉、卜睿哲的白邦瑞、余茂春、杜如松新典範來說，主權制度下的「平視」只是禮貌，多極共存更是歐洲外交史的陋習，都是不可認真的。

拜登仍算舊派外交的人物，但川普們虎視耽耽，他的團隊只能推著「護欄」繼續向前對華施壓。但軍工複合體與外交少壯派企圖複製「珍珠港」，還是得注意阿富汗、伊拉克怎樣了，盟友真準備好了嗎？對中國來說，百年變局不只是美中權力外觀之變，還涉及「永遠在路上」的經濟社會治理之變。鄭州若沒有試行海綿城市，傷亡就不是幾百。資本粗放發展造成壟斷、綁架執政黨且危及資安，更是系統性危機。這些問題已經不是鄧小平「先富論」可以解決的。

有學者認為，要使華府無法卡脖子，中國人均GDP至少要近美國半數。這固然不能繼續依賴外資而要轉向內循環，但除非「和平已到絕望關頭」，絕不能「邊打邊建」。要頂住「珍珠港」的誘惑，不能僅靠黨紀與法制約束，還要靠「領導力」。就這一點來看，中國拒絕上位霸主，提倡互可否決、新舊並存的俱樂部式國際秩序，不僅是理性抉擇，也符合古老的智慧：「夫唯不爭，天下莫能與之爭。」

（作者為國立台灣大學政治學系教授）