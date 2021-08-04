今年東京奧運在疫情中展開，中華隊在場上有卓越表現，選手拚戰的精神讓人感動，尤其獲頒金牌時聽到久違的國旗歌，興奮之餘還夾雜著些許傷感。

運動不僅強身，運動比賽更是團隊精神的展現。記得我在政大東方語文學系就讀時，最期待的是每年的校慶運動大會。系主任孟十還教授早年留學俄國，是2、30年代國內有名的散文作家，曾翻譯許多著名的俄國文學作品。據說孟當時與魯迅交往甚密，政府遷台後，過去這段帶有左翼色彩的經歷，就成為他的「精神負擔」。所以孟老師平常總予人鬱鬱寡歡的感覺，只有在校運那天看來判若兩人。老師一大早就在運動埸上的本系營地「點名」，全系師生皆不得缺席，目標就是爭取大會的「精神總錦標」。這段插曲被視為政大校運的「重大事件」，結局當然是年年都由本系「得標」，也因此凝聚了全系的團結和向心力。

這次東奧原本應在去年舉辦，因受新冠肺炎大流行影響而推遲至今。日本多數民眾質疑，冒公共健康風險和耗費鉅資辦這項體育盛會是否值得。菅義偉內閣為此承受國內很大的壓力，但最後還是力排眾議，決定在今年按計畫進行。主辦奧運有的是為了商業利益，有的是為了對外宣傳，日本又為了什麼？原因應如墨爾本大學教授安德森（Jack Anderson）接受BBC訪問時所說：「日本已經歷了長久的經濟停滯，也經過福島的海嘯和核災難，所以奧運會將是日本重新振作的象徵。」菅義偉則極力想要證明，他的政府已做好萬全準備，有能力應付各種挑戰。

根據《奧林匹克憲章》，奧林匹克精神指的是「相互瞭解、友誼、團結和公平競爭。」但事實證明，「奧運聖火不敵政治之火」。翻開現代奧運的一頁歷史，這項全球最受關注的體育活動，經常會受到政治因素的干擾。奧運曾因兩次世界大戰被迫取消，主辦國也曾因政治分歧，遭到敵對國家的杯葛。有人說「參與比取勝更重要」，但在奧運場上，獎牌往往被視為綜合國力的展現，運動競賽隱含了大國之間的政治角力。

我們的選手不能在奧運會使用自己的國旗、國號，得獎時不能演奏自己的國歌，就是受到國際政治現實的影響。僅管如此，我們並沒有放棄任何參與國際運動比賽的機會。3年前台灣有人搞東奧「正名」公投，幸好人民的眼睛是雪亮的；試問，如果這個主意沒有遭到否決，在對岸全力杯葛下，今天中華健兒還能在奧運大放異彩？據說，推動「正名」那批人還想捲土重來，真不知道其居心為何。難道要讓台灣成為井底之蛙？要剝奪台灣人走向世界的權利？

台灣在這屆奧運交出了漂亮的成績單，選手得到的每一個獎牌，都是由無數的血汗鑄成，背後隱含許多奮發圖強的感人故事。如果這些故事沒有遭到別有用心者的扭曲，就會點滴累積成為台灣的軟實力。像是獲得羽球雙打冠軍的李洋和王齊麟，其談吐和素養不輸球技，賽後接受記者訪問時說：「我們從不把自己看作是贏家，我們認為自己是挑戰者。」「我們不認為擊敗了自己的偶像，而是從他們身上學習到很多。」這些話出自我們年輕選手的口中，聽了讓人感到欣慰和驕傲，具有相當啟發性的教育作用。

不可否認，在東奧進行過程中，兩岸網軍都有少數好戰分子唯恐天下不亂，藉機炒作選手的認同問題，部分媒體也隨著這股雜音亂舞；但身為兩岸關係的研究者，我對於台海形勢處在如此劍拔弩張的狀態下，兩地選手還能在運動場上進行「和平競賽」，尤感難能可貴。兩岸選手不分勝敗，賽後握手言歡的那一刻，足以讓那些堅持「意識形態掛帥」的政客們感到無地自容。我認為兩岸都應正向看待雙方的人際互動，尤其是兩岸的青年交流。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）