郭婞淳為台灣贏得第一面東奧金牌。(圖／季志翔攝)

受全球新冠疫情延期一年，2020東京奧運賽式正如火如荼進行中，不少替台灣征戰的國人屢傳捷報，不僅讓國人振奮，也吸引越來越多人的關注。有網友就好奇詢問「這屆奧運是不是感覺特別熱血？」並提出4項關鍵指標引起熱議，而眾人也一面倒認為少了「時差」真的很有感。

截至7月29日，中華隊國手一共斬獲6面獎牌，分別是1金2銀3銅，原PO在PTT上指出，今年奧運感覺特別熱血，稍早剛結束的男子羽球雙打比賽也讓他印象深刻，認為有4個可能原因，分別是：「1.疫情肆虐全球，運動比賽能鼓舞人心、2.在日本舉辦，感覺親切，收看也沒有時差、3.台灣年輕運動員出頭，讓人對未來充滿希望、4.台灣許多單項都突破過去的成績，吸引目光。」

該文引起網友熱議，許多網友都認為，今年比賽較沒有「時差」是關鍵，直接影響收看人數。「每屆都很熱血好嗎，這次沒時差而已」、「沒有時差，這是重點之一」、「沒時差、友國地主、台灣這屆特別強」、「沒有時差，大家的參與度真的很高」、「沒時差每場都能追起來，年輕小將大出頭」、「沒時差超有感」、「沒時差真的有差，不用熬夜看的人變超多」、「表現好+沒時差+轉播算全面」。

另外，很多人更刷一排「4」坦言，不少國手在這屆奧運中拿到好成績也很重要。「這屆真的不錯，不會只有幾個項目有拿牌很多項目都突破以往成績」、「這屆很多年輕選手加入，而且台灣參與了更多項目，真的很棒！感覺現在年輕選手心裡素質與抗壓比以前好很多」、「台灣這屆表現好比較重要」、「台灣這次奧運真的超猛」、「唯一這屆想看棒球其他項目的奧運」、「這屆很多希望～就算輸了也表現很好，真的特別熱血」、「這屆真的比較有參與感，台灣新一代充滿希望」。