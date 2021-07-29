常跑對岸的台籍歷史學家，驚訝地發現到，被蔡政府促轉會奉為台獨烈士的50年代白色恐怖受難者，極大多數竟然也刻在對岸中共烈士紀念碑上，受到萬民景仰！今年剛好又遇上中共建黨百年，看到對岸慎重其事地紀念228事件中在台犧牲的中共烈士，不免讓人感到無比困惑與諷刺！

常有網友直接謔稱民進黨那群嘴巴罵中共，卻把中共烈士當成台獨烈士的獨派為「綠共」，果然是名副其實；他們供奉的反國民黨「先烈」，不分黨派、不分統獨，既是敵人、又是同志！這就是民進黨獨派目前的困境。

228事變，明明是當年台共為了顛覆國民黨政府、配合解放軍過海統一台灣所進行的一場武裝鬥爭，卻被獨派撈過界變成了台獨對抗國民黨白色恐怖統治的反抗鬥爭，而這些被處決的台共，卻變成了白色恐怖的受害者、台獨烈士，其遺屬們還世代從政府領取高額補償金，年年接受民、國兩黨政府的道歉與祭拜。而這些「烈士」也同樣接受著對岸共產黨高官的祭拜。

一群受難者，同時被兩群極端敵對的人當成烈士祭拜，實在是亙古奇觀！這就好比是中日戰爭期間，一群日本地下工作者被捕處決後，同時被中國及日本政府當烈士一般祭拜，簡直是荒謬到令人難以置信。

相對的，國民黨政府曾經派了不少地下工作人員到對岸搞情報及顛覆活動，被逮捕處決後，在台灣連進忠烈祠的資格都不可得，遑論同時被共產黨與國民黨當成烈士，年年祭拜。

國共兩黨，不會祭拜同一群烈士，甚至是不共戴天；但民共兩黨，卻年年在祭拜同一群所謂的的「台獨烈士」，這豈不是滑天下之大稽？ 這不就說明了民共之間，有著不可告人的隱晦關係。

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