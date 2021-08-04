報載，在奧運場上奪得殊榮的戴資穎、麟洋配等今天下午返國，政府下令空軍派出4架幻象戰機，以總統級高規格禮遇，一路伴飛回到桃園機場，過程並將施放熱焰彈慶祝。

是總統返國麼？不是嘛，是迎接我們的奧運英雄。全國民眾歡欣鼓舞可以，但是不是做得太超過了一點？出去時坐經濟艙，回來就要升級到軍機護送，那是總統級的規格啊！破了例以後是否都要比照辦理？下機後是否還要21響禮炮歡迎？政府下令，政府是誰？還不就是三軍統帥總統嗎？

總統有誠意，就派空軍一號到日本機場全程迎接，現在動用的是軍機，軍機是這樣用的麼？又不是戰爭時期，運動員返國有必要性的危險嗎？軍機出任務總要師出有名，動不動就派出去做啦啦隊，軍人的尊嚴何在？何況一年摔4架飛機，油料浪費事小，去冒這個風險，有必要嗎？摔機家屬的聲聲呼喚言猶在耳，三軍統帥對空軍健兒又投注了多少的關心？

別的國家為搶疫苗才動用軍機護航，蔡政府如果重視疫苗短缺而動用軍機，派出10架軍機也沒人會反對。奧運英雄返國，用這種方式歡迎，的確是秀過頭了。

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